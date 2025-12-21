總統要團結國家 不是撕裂人民

（圖／本報系資料照）

這幾日，隨著台灣陷入憲政危機，朝野雙方的衝突越演越烈，群組裡面，有人因為不滿轉傳批評執政黨的文章，憤而退群，令人感觸良多。

自從賴清德總統上任以來，台灣社會越加對立，政治光譜越加兩極化，政黨之間充滿了鬥爭，連帶著也讓兩邊的支持者仇恨值升高，彼此謾罵，互相指責，讓台灣失去原本社會祥和的樣貌。

民主社會，政治觀點不同，乃是稀鬆平常的事。但是面對政治立場不同，西方與東方最大差異不僅是在制度與價值觀，更在「處理衝突的方式」。西方文化習慣「有話直說」，爭議可以公開辯論、對立可以在桌上談判；而東方文化則往往採取「退群封鎖」，不滿就切割、不同就疏離，彷彿只要退出、沉默或不往來，就能化解矛盾。這種文化差異，深刻影響了兩個世界的政治氣質與社會命運。

廣告 廣告

在西方，「直說」並不意味著沒有禮貌，而是一種政治成熟的表現。政黨可以激烈辯論，但辯論之後仍能握手合作；民眾可以上街抗議，但政府仍必須面對並給出回應。民主制度靠的是公開對話與理性碰撞，誠實表達意見被視為社會運作的基石，這也是為何即便西方社會爭議不斷，卻能不斷修正與前進。

反觀東方社會，特別是華人文化圈，「退群」幾乎成了一種下意識反應。無論是政黨之間、派系之爭、還是民間輿論，只要出現不同聲音，最常見的處理方式就是「切割」——退群、封鎖、取消關係。這種習慣不僅反映出對「衝突」的恐懼，更暴露出一種缺乏公共討論能力的文化心態。許多人寧願失去朋友，也不願承受分歧；寧願假裝和諧，也不願誠實溝通。結果，問題不但沒有解決，反而越積越深。

政治上亦然。西方政治人物會在國會辯論到聲嘶力竭，但仍能在外交場合合作。東方政治人物卻常為了「面子」或「姿態」，一旦意見不合就拒絕往來。國與國如此，黨與黨、人與人之間亦然。久而久之，「退群文化」讓東方社會失去共識的土壤，人人都只活在自己的同溫層裡，最終導致極端化、仇恨化，乃至思想僵化。這也正是台灣目前最真實的寫照。

「誠實解決問題」需要勇氣，但「在同溫層取暖」只需逃避。理性溝通才能夠在衝突中成長、在批判中進步；一味地封閉對話往往只會在沉默中衰敗。真正的成熟，是敢誠實面對彼此的不同，並且能夠透過對話尋找共識。兩岸關係如此，政黨關係亦是如此。一個領導人的責任是要團結國家，而不是撕裂人民。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）