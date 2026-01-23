總統見德智庫卻少這2人名字？張競揭「特殊身分」批：何必遮遮掩掩

總統賴清德日前接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團，但總統府新聞稿中僅介紹其中六人。 圖：取自 總統府

[Newtalk新聞] 總統府前（21）日發布新聞稿，總統賴清德接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團，強調將打造「台灣之盾」提升防衛能力。然而，中華戰略學會資深研究員張競昨（22）日發文質疑，總統府發布的新聞稿中，刻意對兩名具備軍備產業背景的訪賓「避而不談」，並批評這種隱匿關鍵資訊的做法顯得「欲蓋彌彰」。

據文章指出，總統府當天發布的新聞稿僅列出了會長霍雪芙、葛來儀，以及前北約將領麥錫爾、艾弗拉德等 6 名成員。然而，現場所發布的特寫照片與總統合影中，分明可以看見 8 位外籍訪賓入鏡。

廣告 廣告

張競指出，遺漏的人分別是無人機大廠 Quantum Systems 的首席銷售長克魯克和機器人防禦公司 ARX Robotics 的政府關係負責人雅各布。 圖：取自 總統府

這兩位消失在文字敘述中的「神祕客」，張競透過照片中的座次卡與影像辨識指出，他們分別是無人機大廠 Quantum Systems 的首席銷售長克魯克（Sven Kruck）和機器人防禦公司 ARX Robotics 的政府關係負責人雅各布（Brittany Jacob）。

張競指出，智庫學者在出訪過程中夾帶軍備業者晉見總統「不是新聞」。他表示，台灣也曾與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給業者，因此官方實無必要如此躲躲藏藏。

他認為，在當前國際情勢下，台灣確實需要更多朋友，但資訊處理應該大大方方。總統府在新聞稿中刻意略去這兩位軍事科技公司的高層，反而在公開照片中露出對方的名牌，這種處理方式不僅漏了餡，也暴露出總統府在面對資訊社會、影像辨識軟體日益發達的時代，其公關作業與資訊管制仍有努力空間。

截至目前，總統府尚未對這份「消失的名單」做出進一步回應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…

「開班式」軍委僅張升民出席？網傳張又俠不僅被清洗 還慘遭「誅九族」