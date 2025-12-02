總統視導後備教召 強調和解也需有強力後盾 否則將淪為投降

賴清德總統今(2)日至宜蘭視導後備軍人教召訓練狀況。總統勗勉時強調，可以對和平有理想，但不能幻想，即便要進行和解工作，也要有強大的力量做後盾，否則所謂的和解最終都會淪為投降。日前提出的8年1.25兆軍購特別預算，將用於建構「台灣之盾」，並推動國防自主，讓台灣基礎工業能進一步轉型。

賴清德總統2日至宜蘭利澤簡工業區，視導宜蘭縣後備旅訓練情形。總統除關心召訓人員生活環境外，也親自視察教召軍人進行微型無人機操作等訓練課程。

宜蘭後備旅表示，本次教育召集約四百餘人，其中超過七成為宜蘭在地籍。同時軍方也首次公開展示後備部隊無人機訓練課程，召員操作國造監偵型微型無人機（Hummer II），期讓所有召員能具備無人機基礎操作能力。

總統勗勉後備部隊時表示，國家建軍的目的，一在保家衛國、二在保護人民、三在維護世界和平。後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果能有效組織可恃的後備部隊，將可讓整體國軍戰力進一步提升。

總統指出，本次教育召集秉持國軍新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，並將無人機操作訓練、城鎮戰訓練、新式戰術思維等重點納入，希望讓所有召員戰士都能具備各項戰術所需的戰技。

總統特別強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍目標之一，我們對和平要有理想，但不能夠有幻想，必須靠實力才能得到真和平。總統說：『(原音)和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。』

總統說明， 為應對中國持續擴張的野心，日前特別召開高層會議，並提出為期8年，每年新台幣1560億，總計1.25兆的國防特別預算，以建置分層防禦、高度感知、成功攔截效能的「台灣之盾」，並推動國防自主，讓台灣基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面能夠推動產業經濟的發展。

總統表示，國家安全沒有任何妥協的空間，主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。而提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。