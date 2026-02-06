總統視導海軍小雪山雷達站感謝官兵 國防部：美3軍售案發價書3月15日到期

總統賴清德6日上午前往臺中海軍小雪山雷達站慰勞官兵。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（6）日上午前往臺中海軍小雪山雷達站慰勞官兵，感謝全體官士兵以「臺灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休、365天24小時堅守標高3020公尺高地，守護國家安全與人民生命財產。賴清德強調，不分朝野都應支持國軍，並呼籲立法院盡速審議通過「國防特別預算條例」及中央政府總預算案，讓國軍擁有更好裝備與力量保家衛國；他警告，每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。同日，國防部表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中的3項重要軍售案，包括「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」及「M109A7 自走砲」，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意展延簽署效期，我方需於3月31日支付首期款；若逾期未簽署，將導致全案取消。

廣告 廣告

國防部強調，這些美方同意供售的武器裝備與彈藥，有助大幅提升國軍整體防衛戰力，以有效應對當前險峻敵情威脅。目前特別條例草案已送交立法院，但尚未付委審議。國防部將積極向美方爭取展延發價書簽署效期，同時建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，維護國家安全。

國防部進一步說明，特別條例所列軍購案項均已與美方完成先期協調，供售意願、產線與交期等關鍵因素皆已確立。

賴清德視導小雪山雷達站時，首先聽取任務簡報並視導海情作業，隨後透過迅指系統與鄭和艦官兵通話，感謝他們巡弋臺灣周邊海域、守護海疆。總統表示，因為有國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才能安心、放心。他特別提醒冬季海象惡劣、風大又寒冷，執行任務時務必注意自身安全。

農曆春節即將到來，賴清德代表全體國人向官兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來、身體健康、家庭美滿幸福。午間與幹部及官兵代表會餐時，總統再次致詞感謝大家在偏遠高地全年無休的付出，並以小雪山雷達站站長鍾少校製作的意象圖版為例，重申「臺灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」不僅是官兵的自我期許，更是令人引以為傲的事實。

賴清德期盼全體國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛勞，不論高山、濱海或任何崗位，國軍都全心全力守護國家。因此，他再次呼籲國人支持國軍，讓國軍擁有更強力量保家衛國，並敦促立法院如期審查通過相關預算案。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國上將、艦隊指揮部指揮官吳立平中將、監偵指揮部指揮官林少將、小雪山雷達站站長鍾少校等人出席上述行程。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

時間點「巧合」！日本前駐中國大使垂秀夫遭爆與中國籍女子涉「雙重生活」

楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長