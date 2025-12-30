總統視訊聽取中共演習情勢報告 強調面對威脅絕不退讓

中國片面宣布發動所謂的「正義使命-2025」環台軍演，並在台灣周邊海、空域進行實彈射擊訓練。賴清德總統今天(30日)下午透過視訊聽取國防部最新情勢報告，並再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。總統也再度呼籲國人團結一致，共同抵禦脅迫。

賴清德總統透過臉書等社群媒體發文表示，他於今天下午已與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

總統指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。

總統表示，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。他並再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。

總統肯定國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作，他也呼籲全體國人給予第一線國軍及海巡最大的支持，感謝他們全力守護國人的日常生活，他相信只要團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。