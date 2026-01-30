總統親人任央行副總裁惹議 印尼盾跌至歷史新低

印尼的外匯市場，這幾年來，要兌換1美元，大約會在14000到16000多印尼盾之間波動，但從去（2025）年底到今（2026）年初，已經逼近17000印尼盾，就在20日，來到歷史新低，印尼盾一度下跌3%，兌換1美元要16985印尼盾。

根據路透社報導，這是因為印尼總統普拉伯沃不顧外界對於央行獨立性的擔憂，不僅提名也已經批准自己的外甥、財政部副部長托瑪斯擔任央行副總裁，而印尼盾跌到最低點，從國內的因素來看，是投資人對政策不信任的結果，害怕央行會是政府權力的延伸，影響整體經濟和匯率市場的穩定性。

銀行首席經濟學家帕得德指出，「雖然目前的印尼盾已經接近歷史新低，但我們也必須觀察貶值的速度，儘管現在兌換1美元接近17000印尼盾，但它是從16500印尼盾往上升的，也就是說貶值的幅度，沒有1997年到1998年的危機，當時是從4000印尼盾，攀升到16000印尼盾。」

專家說，這次印尼盾的貶值幅度相對較小，但從全球的金融環境變化來看，印尼盾繼在去年下跌3.5%之後，光今年1月就再貶2%，這是自1997年亞洲金融風暴以來，印尼在匯率市場表現最差的一次。

而這也直接衝擊當地的企業和民眾，由於印尼普遍依賴進口，外匯市場疲軟，導致進口商品價格上漲約30%到45%，家庭的購買力大幅削減，企業的利潤變薄。

帕得德說，「對產業來看，情況是憂喜參半，因為我們的產業大多依賴進口，也就是說仰賴進口原材料，當然有些是使用本地自產的原材料以出口為導向，所以影響有好有壞，然而，總體而言，我們的製造業高度仰賴進口原材料，如果印尼盾再持續貶值，會對產業的淨值產生影響。」

為了挽救印尼盾，印尼央行多次進場干預，包括出售外匯存底來穩定匯率，以及提高利率吸引外資流入，但效果有限。根據統計，2024年以來，外資撤出的資金高達數十億美元，因為他們普遍不信任普拉伯沃的經濟改革，或是覺得改革速度太慢。

至於外界憂心印尼盾的持續貶值，是否就是金融危機的前兆，根據觀察，印尼目前沒有出現大規模的銀行擠兌，或是國內企業的倒閉潮。儘管外資撤出，但印尼的金融體系也沒有崩潰的跡象。