總統親令經濟部不要綠電？ 龔明鑫強調：絕對沒有這樣的事

上週有媒體報導稱總統賴清德「親令經濟部不要綠電」。對此，經濟部緊急發新聞稿澄清，經濟部長龔明鑫今（10）日再次出面強調「絕對沒有這樣的事情」，並表示經濟部在政策推動上一定依法行政，也會依據總統政見轉成政策來穩健推動。

經濟部長龔明鑫。（資料圖／中天新聞）

《TVBS新聞網》上週五報導相關內容後，經濟部已透過新聞稿澄清為「子虛烏有」。龔明鑫10日出席立法院經濟委員會審查《企業併購法》部分條文修正案前受訪時重申，沒有所謂的「不要綠電」這件事，經濟部一定從依法行政及總統政見這兩部分來穩健且堅定推動政策。

龔明鑫強調「總統令不要用綠電」純屬子虛烏有。（資料圖／中天新聞）

關於核二、核三是否準備重啟，龔明鑫表示，台電已將電廠現況評估報告提交給經濟部，經濟部正在循正常程序簽核中。他說明，若經濟部確認沒有問題就會簽核，台電公司就可以著手啟動相關業務。

針對鳳凰颱風的整備作業，龔明鑫指出，台電已集結逾4,000名員工擔任風災搶修工作，機械設備也已準備就緒，並針對上次丹娜絲颱風所造成的損害予以修復和補強。水利署方面已監控全台水庫水位，隨時進行必要處置，水利署長林元鵬下午也會趕赴花蓮坐鎮，水利署已調動大型抽水機前往花蓮，也利用消波塊予以補強。

