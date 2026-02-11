總統親說明軍購條例！陳培瑜批藍白卸責又逃避：口中的愛台灣還剩什麼？

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德今（11）日率三軍司令與國防部長顧立雄召開記者會，說明軍購特別條例與預算。立院民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白惡意杯葛條例，是將台灣自衛戰力瓦解，而民眾黨「自稱理性，卻什麼都不敢決定」，提出莫名其妙的版本卸責；國民黨則用程序話術拖延，這不是監督而是逃避。「如果連這一刻都不敢為台灣的安全負責，那藍白口中的愛台灣，還剩下什麼？」

陳培瑜表示，國防部長已經說得非常清楚，八年、1.25兆的特別預算是整體設計。防空、無人系統、資通決策能力，環環相扣。而藍白惡意杯葛特別條例，是把台灣保衛自己的戰力瓦解使之無法成形。國際社會看到的，也不會是藍白在立法院講了多少話術，只會看到一個結果：台灣的國會，是否願意為自我防衛背書。

陳培瑜說，藍白過去都說過台灣要自立自強，但現在卻在最關鍵的國防議題上同時退縮。當國防被藍白一起卡關，被削弱是台灣，而國防不是口號，也不是可以反覆橫跳的政治態度。她直言，民眾黨的矛盾，在於「自稱理性，卻什麼都不敢決定」。民眾黨過去最愛講「理性、務實、科學」，說自己不藍不綠，只看專業。但在國防議題上，面對國防部完整說明的戰力需求與清楚配套，民眾黨卻選擇提出一個莫名其妙的版本，這不是理性，是在卸責。

陳培瑜也抨擊，國民黨過去反覆強調「國防不能省」、也一再對外宣稱「台美關係是台灣安全的基石」。但是當一套經過多年規劃、與美方充分溝通的國防方案送進立法院，國民黨的選擇卻不是負責任的審查，而是用程序話術拖延，讓整體防衛建構停擺，這不是監督而是逃避。「當藍白一起退，台灣不能陪他們裝睡。如果連這一刻都不敢為台灣的安全負責，那藍白口中的愛台灣，還剩下什麼？」

