總統親赴警政署密令：徹查「張文計畫」 內政部啟動全國交通維安戰網

社會中心／程正邦報導

總統賴清德親赴警政署密令：徹查「張文計畫」，內政部啟動全國交通維安戰網。（圖／警政署提供）

1219 北捷隨機殺人案造成 4 死 11 人受傷，慘痛的治安裂縫引發國家高度關注。今（20）日，總統親自前往警政署聽取專案簡報，除肯定首波處置效率外，更下達強硬指示，要求針對嫌犯張文的背景與作案動機進行「徹底清查」。隨後，內政部長劉世芳緊急召集六都警局長召開視訊會議，宣布啟動「公共場域與交通運輸」強化勤務，由警、保、民三方聯手，全面提升城市防禦等級。

總統賴清德赴警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告（圖／翻攝畫面）

總統密令：澈底剖析「孤狼計畫」，杜絕模仿效應

總統於今日上午親至警政署，對台北市政府警察局在第一時間攔截傷亡擴大的作為表達肯定。然而，針對嫌犯張文竟能準備 25 顆汽油彈並跨區犯案的嚴峻事實，總統指示警政署專案小組必須深入挖掘其個人背景，清查是否仍有潛在共犯或受特定網路社群影響，務必阻斷任何可能的模仿連鎖反應。

總統強調，面對新型態的「孤狼式攻擊」，治安單位不能僅滿足於事後逮捕，必須在大型活動與人潮匯集點（如即將到來的耶誕燈會、跨年晚會）強化「預判性」勤務部署。

內政部長劉世芳與各縣市警察局長視訊，要求強化「公共場域及交通運輸勤務安全作為」。（圖／警政署提供）

內政部連線六都：警保民聯防，啟動「即時應處戰網」

內政部長劉世芳隨即於今日下午偕同警政署長張榮興，與六都警察局長展開緊急視訊會議。會議核心聚焦於「大眾運輸系統」與「高密度人潮區」的警力佈建：

1. 警力即時支援：評估各縣市警力現況，由警政署建立「機動調派機制」，隨時支援交通樞紐的維安缺口。

2. 納入民防與保全：要求各大活動主辦單位將保全人員、民力（義警、民防）正式納入安全部署體系，彌補警察巡邏的視覺死角。

3. 全國連動：繼今日六都會議後，21 日將陸續與全台其餘 16 縣市完成對接，確保從基隆到屏東的治安防護無縫銜接。

侯友宜視察新北耶誕城維安，出動霹靂小組駐守活動現場。（圖／新北市府提供）

警政署長籲民眾「警覺而不恐慌」

警政署長張榮興於會後表示，目前全台主要車站（如北車、中捷、高鐵站）已顯著增加巡邏密度，並針對「監視器盲點」進行人力補強。署長呼籲大眾：「警察會站在第一線守護，請民眾保持警覺、安心出行。」

此外，針對網路流傳的「模仿恐嚇」訊息，警政署也啟動科技犯罪偵查，強調網路並非法外之地，任何擾亂秩序的言論都將面臨最嚴厲的法律制裁。

