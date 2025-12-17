總統親頒 桃園工務局陳翠慧榮獲公務人員傑出貢獻獎

總統親頒公務人員最高榮譽，桃園工務局陳翠慧科長榮獲「公務人員傑出貢獻獎」。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為我國公務體系的最高個人榮譽，象徵國家對公務人員專業能力、公共價值與社會影響力的最高肯定。總統於十六日親自出席並主持頒獎典禮，表揚本年度全國僅遴選出的十二位得獎者，肯定其長期對國家、社會及人民所做出的卓越貢獻。

桃園市工務局陳翠慧科長於全國七十名候選人及五十九個優秀團隊中脫穎而出，成為桃園市今年唯一獲得此項個人獎殊榮的公務人員，其工程專業與治理成果登上國家級舞台，深具指標意義，翠慧科長亦為一一二年度公務人員傑出貢獻獎團體獎團隊成員，為桃市府推動共榮式遊戲場、公園適性發展的主要推手之一。

「公務人員傑出貢獻獎」不僅是對個人表現的肯定，更代表政府對公共治理精神、專業責任與制度影響力的高度重視。陳翠慧科長長期深耕工務體系，工程歷程被評審形容為「長期、穩定且具制度影響力」的典型案例，充分體現公共工程專業在國家治理中的關鍵角色。

陳翠慧多年來參與及督導多項大型公共工程，始終堅持工程品質與施工安全並重，帶領團隊落實風險預判、工地管理與制度化流程，長期維持公共工程「零職災、零重大工安事故」的高標準表現，成為工程領域難能可貴的穩定典範，也展現工務體系對公共安全的高度自律與責任感。

陳翠慧將工程專業進一步延伸至永續與生態層面，透過跨機關合作與專業研究導入，使公共工程從單純設施建設，轉化為與自然共存的城市空間營造。在多處公園工程中，團隊兼顧施工需求與生態保育，成功促進原生植物復育與物種棲息，具體展現公共工程由「完成建設」邁向「友善環境」的治理轉型。

工務局表示，陳翠慧獲得總統親頒國家級獎項，是對工務體系長年投入工程品質、安全管理與公共價值的高度肯定。未來工務局將持續以此精神為基礎，結合市長「四好政策-好生活」施政方向，推動「七加五全齡特色共融公園」及「桃園園宇宙」等重要計畫，讓公共工程成為支撐城市永續發展與市民生活品質的重要力量。

這座由總統親自頒發的獎項，不只是個人站上國家舞台的榮耀，更象徵一座城市對專業、公務責任與團隊精神的共同肯定。