總統親頒「總統盃AI素養爭霸賽」獎項

▲總統親頒正式賽及總冠軍賽獎項予獲獎隊伍。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】賴清德總統昨（28）日下午前往臺南出席「114年度總統盃AI素養爭霸賽頒獎典禮暨閉幕式」，肯定臺灣年輕世代的科技潛力與創造力。並表示，政府正推動「AI新十大建設」與「晶創臺灣方案」，推升臺灣整體科技實力，並推動「一人一機」、生成式AI導入教學等策略，為臺灣帶來系統性的教育升級，落實「創新數位、普惠教育」，縮短城鄉差距。

總統致詞時表示，很開心也很榮幸今天出席「總統盃AI素養爭霸賽」活動，看到全國最優秀、最有活力的年輕學子齊聚一堂，相信這場競賽雖然只是一小步，卻是宣示臺灣邁向AI世代的一大步。並感謝教育部、臺南市政府、辛苦指導的老師們以及以熱情與專業為臺灣的AI教育搭建全國性舞台的每一個人。這場競賽不只是比賽，而是國家的AI教育政策向下扎根的重要里程碑。

總統說，身為臺南的前市長，對這座城市有特別的感情。這次競賽的決賽選在臺南舉辦，意義非凡，象徵著傳承與創新。並恭喜所有參賽隊伍從數百場的選拔中脫穎而出，不僅代表學校或縣市，更是未來的「AI開路先鋒」。

總統指出，臺灣年輕世代的科技潛力與創造力是一塊待挖掘的珍寶，從實作中學習AI、培養邏輯思考與創造力，期待大家未來在各行各業都能蓬勃發展，為臺灣的「人工智慧之島」願景做出進一步的貢獻。此外，AI科技的發展匯集許多資源及高科技的競爭，因此教育的平權與普及比以往都還要重要。今年也特別加入偏鄉組，讓每個孩子都有機會同場競技。

總統提到，放眼全球，AI的競爭已經進入白熱化階段，並且會大幅度改變人類的生活。臺灣在這之中早已是參賽者，也要有自信在未來成為領航者；而參賽同學們不只是AI的使用者，更是未來的創造者。

總統表示，算力即國力，政府正推動「AI新十大建設」與「晶創臺灣方案」，預計在2028年前培育45萬名AI、綠領與跨域人才，並在15年內創造15兆元產值、50萬個新的工作機會，不僅要推升臺灣整體的科技實力，更會落實「創新數位、普惠教育」，縮短城鄉差距。

總統強調，AI教育是這股力量的核心，臺灣中小學AI教育的目標，是讓學生從小學習並接觸人工智慧模型，啟發學習興趣、培養知識基礎，讓AI教育向下扎根，為未來的競爭力奠定良好的基石。未來政府將持續研發新一代AI學習系統，推動「一人一機」、生成式AI導入教學等策略，為臺灣中小學帶來系統性的教育升級。