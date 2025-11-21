總統觀影「大濛」 籲演藝工作者創作台灣故事

（中央社記者溫貴香台北21日電）第62屆金馬獎明晚登場，電影「大濛」入圍11項大獎備受關注。總統賴清德今晚以行動力挺，他表示，台灣的故事很多，希望在政府支持下，台灣的演藝工作者都能回到台灣創作，大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。

賴總統21日晚間在總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧等人陪同下，到影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」。總統在觀影前受訪表示，很喜歡導演陳玉勳的作品，用電影說台灣的故事、唱台灣的歌，尤其「大濛」得到金馬獎11項大獎入圍，精彩可期。

總統也特別鼓勵熱愛電影的朋友，走進電影院觀賞這部電影，並可以觀賞其他本土電影。

總統提及，南韓女團「TWICE」將來台舉辦演唱會，成員之一周子瑜是台南麻豆人，出道10年首度回台演出；另外像「BLACKPINK」、香港與台灣巨星也來台開唱，象徵著台灣的經濟進步。

總統表示，台灣經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，他非常希望在政府支持下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣這一塊土地創作。

總統說，台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，在台灣這塊土地一起唱台灣的歌、說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。

此外，美國在台協會（AIT）處長谷立言今天在臉書發文指出，他昨天晚上與潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及美台對日本堅定不移的共同支持。

潘孟安受訪表示，昨天晚上與谷立言有一場餐會，他一見面就說想請他喝日本清酒，來充分展現台灣、美國、日本的民主情誼，以及深厚不移、堅定不移的情感，這也是民主國家共同的默契。

潘孟安透露，日本駐台代表片山和之今天上午洽談公務時，他也特別以日本青森蘋果汁招待，並致贈台灣埔里的陳紹，象徵著台日兩國甜甜蜜蜜、越久越陳的情感。（編輯：林克倫）1141121