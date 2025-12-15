總統說不副署就不副署？陳琬惠：這是帝制、行政權獨大的獨裁手段

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今日在「新聞海景第一排」節目中，砲轟賴政府欲不副署財劃法，批評此舉不僅違憲，更暴露行政權獨大的問題，直指藍綠共同推動修訂的財劃法已通過立法院審議，如遭不副署，將對地方治理造成巨大傷害。

陳琬惠指出，今年財劃法依法應於12月15日前公布，賴政府卻在最後期限突然宣布採不副署方式。她強調，過去地方政府基層公務員都按法定程序編列預算，各議會已通過相關經費，突然改口無疑形同賴清德與卓榮泰說了算。她痛批，這是「違憲」、「唯我獨尊」的行為，等於回到帝制。

陳琬惠直言，財劃法修正涉及六都與其他縣市均衡發展。過去地方財政收入僅占中央經費四成，新財劃法望能提升至七成，盼實現地方自治自足。然而一旦不副署，地方政府已編列的預算將形同具文，造成困境。

以宜蘭為例，陳琬惠表示，若財劃法未按通過內容執行，宜蘭將損失78億元，其中計畫型補助款就差26.72億。這筆經費攸關社會福利與教育支出，直接衝擊弱勢族群。她指出，中央卻偏將計畫型補助款集中在「南三都」，形成「只要有關係就可以」的局面，淪為「仰他鼻息」的侍民自治。

陳琬惠強調，憲法第二條規定主權屬全體人民，應透過立法院立法落實。但賴政府現以不副署推翻立法院決議，完全違背依法行政原則，形成行政權獨裁。她引述柯建銘、親綠法律學者等人士也認為此舉違憲，證明問題已獲各界認可。

陳琬惠指責，若允許行政院以不副署推翻立法結果，後續年金改革等重大法案恐比照辦理，將摧毀台灣民主憲政體制。她呼籲政府應回歸法治，依法公布財劃法，信守當年推動修法的承諾。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

