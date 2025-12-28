總統談台灣之盾：分層防禦、AI感知串連武器構築防空網

（中央社記者游凱翔台北28日電）總統賴清德於軍備局209廠接受專訪指出，「台灣之盾」的目標是落實分層防禦、高度感知及有效攔截，並串連美製、國造武器裝備，透過完整的人工智慧（AI）感知侵略訊息，藉此保存軍方戰力、確保民眾安全。

三立新聞節目「話時代人物」主持人鄭弘儀於雲豹八輪甲車生產基地「國防部軍備局209廠」專訪賴總統，節目今晚播出。

針對政府計畫編列新台幣1兆2500億元的特別預算打造「台灣之盾」，賴總統說明，該預算分8年編列、每年約1560億元，旨在達成「打造台灣之盾」、「構建人工智慧化攻防體系」及「扶植自主產業升級轉型」等3大目標。

總統解釋，「台灣之盾」核心在於分層防禦、高度感知與有效攔截。若中國發射飛彈、火箭，或以無人機、戰機來襲，台灣要有一個「盾」，這套系統就如同下雨天撐起一把傘，也可以解讀為家家戶戶的「智慧化保全系統」，能精準偵測並驅趕入侵者。

總統指出，打造台灣之盾必須要「串連」，首先是串連衛星、雷達、無人機等偵測到的訊息，其次是台灣要串連美國與國際社會，包括美製愛國者飛彈、海馬士（HIMARS）多管火箭系統、NASAMS防空系統，以及國造的天弓、雄風飛彈與反無人機系統。

總統說，這就需要一套完整的人工智慧體系，高度感知侵略訊息，並串連區域內的陸海空軍武器攔截，以保護國家關鍵基礎設施、民眾生命財產安全。

位於南投集集的209廠是「國車國造」的重要基地，成功生產CM-32、33及34機砲型雲豹甲車。目前該廠正持續研發105公厘輪型戰砲車及偵搜戰術輪車，為提升國軍地面機動打擊力的核心單位。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1141228