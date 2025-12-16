總統談年改「不應走回頭路」 卓揆喊：不提覆議

賴清德強調年金改革不應走回頭路，風險不該留給下一代。（圖／TVBS）

總統賴清德今天出席優良公務員的頒獎典禮，對於立法院上周通過的年金改革修法，總統表示，不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。而現在外界也好奇，針對年改修法，府院下一步的動作是什麼？行政院長卓榮泰透露，確定不會再提覆議，畢竟提了立院也不給報告！

賴清德強調年金改革不應走回頭路，風險不該留給下一代。（圖／TVBS）

總統賴清德今日出席公務人員傑出貢獻獎頒獎典禮，受到現場公務員熱情歡迎。不過，針對近期立法院通過的年金改革修法，賴清德收起笑容，語重心長地表達立場，強調確保財政永續是政府對所有世代的承諾。

總統賴清德說：「現在公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。」

隨著賴清德對年改修法提出嚴正呼籲，外界也關注府院是否會比照「財劃法模式」拒絕副署？對此，總統並未正面回應，但行政院長卓榮泰已透露，這次確定不會再提覆議案，理由是依照過往經驗，「提了立法院也不給報告」。

除了年改議題，卓榮泰對於明年度中央政府總預算至今卡關也火力全開。他在回應農業部長感謝科技預算增加時，話鋒一轉，以「明褒暗貶」的方式點名立法院失職。

行政院長卓榮泰說：「部長，明年科技預算50億元的掌聲，你給錯了，你要給立法院才對，我們再給立法院一個掌聲。明年度中央政府總預算，已經剩不到半個月時間，整部3兆零350億元的預算，還停留在立法院裡面，一頁都沒有翻開來看過，所以請立法院聽到這個掌聲，能夠迅速地審議跟通過。」

最後，針對近期行政院在憲政爭議上的堅持，卓榮泰也特地向台下的農民朋友喊話，試圖用更貼近基層的比喻來解釋行政院的立場。

行政院長卓榮泰說：「行政院守護憲法，就跟農民朋友，守護土地是一樣的。」

