總統請託韓國瑜發揮功能 綠盼新會期新氣象 藍籲閣揆依法編預算

立法院至今尚未排審今年度中央政府總預算，賴清德總統昨天(2日)請託立法院長韓國瑜發揮功能，讓總預算案盡速完成審議。對此，民進黨立委表示，賴總統除了是基於國家元首也是表達社會整體期待，呼籲韓國瑜發揮國會大家長角色，協調朝野讓預算案付委審查，展現新會期新氣象。不過，國民黨立委則認為賴總統應呼籲閣揆依法編列預算。

今年度中央政府總預算持續遭到在野黨卡關，無法順利付委審查。立法院新會期2日展開，賴清德總統請託立法院長韓國瑜注重國家長遠發展，希望韓國瑜能夠發揮功能，讓總預算案盡速完成審議、國防特別預算也盡速通過。

民進黨立委李坤城3日完成立法院新會期報到後受訪表示，上會期是預算會期，但在野黨對於今年度中央政府總預算、國防特別條例都「零付委、零審查」，未善盡國會議員應盡的責任，更對不起選民，因此，希望韓國瑜能在本會期發揮立法院大家長的角色，協調朝野立委，讓預算案能付委審查，期盼新會期能展現新氣象。李坤城：『(原音)那畢竟作為一個立法院的院長，還是要想辦法讓行政院的這個預算先付委審查，那至於這個在野黨的委員對預算有什麼樣的問題有什麼樣的意見，都可以好好的在這個委員會審查期間，大家好好地提出來溝通跟討論，不要到現在連審查都沒辦法審查，那實在是對不起選民。』

民進黨立委吳思瑤也說，賴總統基於國家元首維護憲法體制、促進國家進步、捍衛人民權益，向韓國瑜喊話，同時也表達整體社會的期待。民進黨立委陳培瑜則呼籲韓國瑜應主持公道，向在野黨溝通，讓總預算案審議能往前推進。

不過，國民黨立委吳宗憲受訪表示，行政院未依法編列為軍人加薪、警消退休金等預算，便送立法院審議，立法院無法審議違法預算，賴總統該喊話的對象是行政院長卓榮泰。吳宗憲：『(原音)我們應該是請賴清德，你趕快去叫卓榮泰依法編列預算吧，而且那個預算不是天價，那預算只佔總預算1%而已。』

國民黨立委牛煦庭表態力挺韓國瑜，指韓國瑜只要是依議事規則、貫徹議事中立原則主持議事，就是對人民有所交代。對於總統的請託，韓國瑜上午完成報到後對此沒有回應。