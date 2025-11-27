總統證實中共2027攻台？ 府：錯誤片面解讀

總統賴清德關於「中共2027年武統台灣目標」的言論引發討論，各界對此有不同解讀。總統府已澄清，賴清德原意是指中國以2027年為節點推進武統台灣的軍事準備，而非確定中國將在該年發動侵略戰爭。此言論也引起國內政治討論，國民黨立委質疑此說法可能打臉美國前總統川普的說法。

總統賴清德稱「中共2027年武統台灣目標」引發討論。（圖／TVBS）

總統賴清德日前提及「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標」的言論，立即引發外界解讀為總統證實中共將在2027年攻台。這是首次由總統層級公開提及此一時間點，引起各界高度關注。

對於各方解讀，總統府迅速澄清，表示總統原意是指中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，並非指稱中國將於2027年發動對台侵略戰爭。總統府進一步解釋，2027年這個時間點也出現在美國國會近期報告中，被認為是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

立委張楷對此表示關切，他質疑這是否意味著「在兩年後台灣就有戰爭」，並強調這是非常嚴重的事情，直言「我們小孩準備好要上戰場嗎」。國民黨立委王鴻薇則從美中關係角度評論，她表示不知道總統是否接到美國的抗議，因為川普曾公開表示習近平在他任內不會武統台灣，而賴清德的說法似乎與此相左。

值得注意的是，總統臉書上關於這段言論的內容有修改紀錄。最初發布時是直接引用總統原句「同時以2027年完成『武統台灣』為目標」，但一小時後則增加了「準備」二字，顯示對表述的調整。

在此背景下，總統提出的1.25兆國防特別預算也成為討論焦點。民進黨立委鍾佳濱為此預算辯護，強調這筆經費將在未來8年內使用，且很大部分是用於投資不對稱戰力的建立。

儘管這筆預算在國內引起爭議，但國際社會似乎持支持態度。繼美國在台協會表示歡迎後，德國在台協會也在總統宣布後，分享了一段德國在台協會處長狄嘉信談論德國增加國防預算的影片。狄嘉信在影片中表示：「俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓我們意識到，不幸的戰爭又回到了歐洲。」雖然他談論的是德國國內政策，但背後用意相當明顯，顯示對台灣增加國防預算的支持。

