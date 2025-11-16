總統賀電 大力士楊森 世錦賽臥舉摘金

楊森在「世界公開裝備健力錦標賽」摘金。 （運動部提供，中央社）

記者康子仁∕台北報導

在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的「2025年世界公開裝備健力錦標賽」，台灣大力士楊森16日在男子組120公斤級臥舉以340公斤摘金，最終個人獲1金1銀1銅。總統賴清德拍發賀電。

楊森曾於8月成都世運會，在健力男子超重量級打破蹲舉世界紀錄摘金；這次他在羅馬尼亞當地時間15日的賽事中，臥舉項目3次試舉皆挑戰成功，最終以340公斤的成績奪金。

至於在接著登場的蹲舉項目，儘管距離自己締造的453.5公斤世界紀錄仍有段差距，但還是以435公斤獲得銀牌，最終總和也收下1面銅牌。

另外，林鴻麟在硬舉項目，以365公斤奪下銀牌。在男子120公斤級的賽事中，中華隊2名出賽選手皆有所斬獲。

賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高的榮耀。

此次世錦賽截至第6天賽事，中華隊共獲得8金11銀7銅。接下來最後一天的賽事，將由林俐宸、田基森及巫翊俅3名選手，分別出戰女子84公斤及男子120+公斤的賽事。