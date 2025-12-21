總統賦予後備憲兵2大新使命

總統賴清德（右）二十一日以三軍統帥身分給予後憲新使命，希望每年規劃災防與救災訓練。（中央社）

本報綜合報導

總統賴清德二十一日以三軍統帥身分給予後備憲兵新使命，希望每年能規劃災防與救災訓練，與社會、政府建立深厚互信合作夥伴關係，為社會服務，為城市安全、地方發展注入專業力量。

賴清德上午到新竹縣竹北市出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」。

他表示，去年五月二十日上任後主持過大大小小的軍事會議，深刻了解憲兵對國家的重要性，不只是維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴清德說，在座人士於軍中服役時是三軍模範，卸任後成立後憲，長期投入關懷弱勢、淨山、捐血、節能減碳等公益活動；也協助地方警力維護治安工作，每次颱風、地震也都會看到後憲出入身影，稱得上是「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。

為因應氣候變遷、地震、地緣變化的各種挑戰，賴清德表示，去年上任後在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」，過去一年多來推動各縣市災害防治工作，同時也強調軍民力量整合，還把地方救援力量跟漢光演習結合在一起。

此外，也印製「小橘書」（台灣全民安全指引），當地震、颱風來時，或是地緣政治變化時，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，只有當國防力量增強、全社會防衛韌性提升的時候，國家才有辦法更安全。

談到後備軍人的價值，賴清德總統表示，不只是在戰時才被動員，他要以三軍統帥身分給予後憲新使命，希望每年都能妥善規劃災防與救災訓練，與社會、政府建立深厚互信合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全、地方發展注入專業力量。

他說，後備力量不只存在於名冊編制，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但卻最堅實的安全網，跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，能把整個社會緊緊地連結在一起。

賴清德表示，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭又合作，但對外就是團結一致，「我們只有一個國家，一起努力、一起奮鬥」。