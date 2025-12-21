總統賦予後憲新使命 強化災防跟救災訓練且全力參與

賴清德總統今天(21日)出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」。總統在致詞時表示，他要以三軍統帥的身分，賦予後備憲兵新的使命，也就是每年強化災防跟救災訓練，且每位後憲都要全力參與，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、城市安全甚至於地方的發展，注入專業的力量。

總統表示，去年520上任後，主持過不少軍事會議，讓他更深刻了解，憲兵對國家的重要性。他指出，憲兵不只是維護軍中的紀律也是捍衛國家中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

他表示，憲兵在軍中服役時，是三軍的模範，但在卸任後，成立後備憲兵，成為一個大家庭，長期投入關懷弱勢、淨山捐血以及節能減碳的公益活動，也協助地方警力維護治安。在每一次颱風、地震，也都可以看到後憲出入的身影，稱得上是「一日憲兵，終生憲兵」，是守護國家的重要力量，令人敬佩。

總統也強調，在座的後備憲兵，是全社會防衛韌性中關鍵的力量。他也深信，後備軍人的價值不只是在戰時，因此他要以三軍統帥的身份給大家新的使命，也就是每年強化災防跟救災訓練，且每位後憲都要全力參與，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係。總統說：『(原音)為社會服務、為城市安全甚至於地方的發展，注入專業的力量。大家說好不好？也就是說，後備力量不只是存在於名冊的編制之中，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但是是最堅實的安全網。』

總統也表示，後備憲兵若能做到這樣的目標，「後憲精神」才能夠跨越世代、跨越職業、跨越黨派，把整個社會緊密的連結在一起。他表示，後憲要秉持「忠貞」、「軍功」，以勇實忠貞的精神，繼續為社會的穩定力量，成為公義的行動者 以及全社會防衛韌性的推動者，與政府還有全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全，且守護自由民主以及國人的生命財產安全。