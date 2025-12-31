（記者林富貴／臺北報導）在今（31）日上午，總統賴清德主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，強調面對中國威權持續擴張、升高脅迫，期許將官持續強化戰備整備與指揮效能，帶領國軍穩健前行，共同守護國家安全與區域和平。

賴總統首先向榮升的將軍、以及寶眷們，表達最誠摯的祝賀，並表示，晉任不僅僅是肯定各位將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任。我期許各位能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻。恭喜趙建國晉任中將。趙將軍在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。

圖／總統賴清德主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」。（總統府提供）

他也恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華，四位晉任少將。各位無論是在維安、醫療保健、後勤整補、或政戰心輔等任務上都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並且鞏固國家的中樞安全。

賴總統說，各位將軍長期在各領域，所展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。感謝大家的付出，辛苦了。近日中國在臺灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。賴總統藉這個機會， 再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。中國對臺灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對臺進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

而在面對當前多變的敵情及手段，賴總統期許各位將軍以及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

最後，賴總統感謝現場的寶眷，每一枚將星的閃耀，都是因為你們的體諒、辛苦與付出。謝謝各位，為官兵在後方築起穩定的堡壘，讓他們沒有後顧之憂。未來，讓我們繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

今日包括總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐等均在場觀禮。

圖／賴清德總統感謝現場的寶眷。（總統府提供）

