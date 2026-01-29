總統賴清德也朝聖！洪榮宏7月移師台北續「舊情」

洪榮宏7月將在TICC開唱。阿爾發音樂提供

金曲歌王洪榮宏日前在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿演唱會」，現場座無虛席、氣氛沸騰，不僅大批歌迷到場力挺，連總統賴清德也低調現身，全程專注聆聽，被外界形容為「國寶級演出」。為回應歌迷期待，洪榮宏今（29日）正式宣布，將於7月25日移師TICC開唱，讓北部歌迷也能再續「舊情」。

高雄演出當晚，洪榮宏一連獻唱多首台語經典金曲，在現場樂團襯托下，舞台氛圍典雅又磅礡。唱到動情處，他一度眼眶泛紅，感性表示：「這份情，我會一直唱下去，謝謝你們始終都在。」談及總統親臨力挺，他笑說腎上腺素瞬間飆升，「完全不覺得累！」儘管演出後短暫「斷電」，休息兩天便迅速恢復，更自信喊話：「體力絕對沒問題，我還要唱很久！」

廣告 廣告

洪榮宏7月將在TICC開唱。阿爾發音樂提供

台北嘉賓賣關子

提到家人近況，洪榮宏透露太太目前留在高雄照顧岳母，家人這段時間都相當辛苦，也讓他格外珍惜每一次演出機會，「台北場一定會替老婆和岳母留位置。」他坦言，正因為經歷人生起伏，再唱起〈舊情綿綿〉更添真實情感，將歲月沉澱化為舞台感染力，唱進歌迷心坎。

值得一提的是，高雄場開演後還出現不少「遺憾插曲」，主辦單位透露有歌迷記錯日期、跑錯場館而錯失演出，讓洪榮宏特別叮嚀大家務必看清楚時間地點，「下午開唱，早點來，看完還能回家吃晚餐！」至於台北場是否會邀請神祕嘉賓助陣，他則賣關子微笑回應，為演出增添更多想像空間。台北場門票1月30日於年代售票系統開賣。



回到原文

更多鏡報報導

認養1個月就走失不帶回！賓賓哥遭轟「把救狗當流量工具」

百萬YTR健康亮紅燈！驗血數值嚴重超標 阿滴遭醫院急催回診

56歲梁佑南消失8點檔3年！驚吐身體這部位出狀況 感嘆：冥冥中最好的安排

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」