總統賴清德元旦談話提4大目標 批在野提彈劾「浪費時間」

賴清德表示，「期待在這個嶄新的開始，2025的僵局不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。」

期盼新的一年朝野能有新氣象，總統賴清德元旦談話以「韌性之島、希望之光」為主題，提出4大總目標，且重申在合憲方式下願意到立法院進行國情報告；但提到在野立委日前宣布啟動彈劾總統程序，賴清德重話批評。

賴清德回應，「如果說一定要對我提出彈劾，至少吧，正事也應該要做。牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算也應該要排入審查。為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案浪費時間。」

對於今年度中央政府總預算以及8年1.25兆的《國防特別條例》預算都仍在立院卡關，賴清德表示國家發展不應被政治攻防影響，並強調2026年對台灣來說是關鍵一年。

賴清德指出，「這一筆國防預算對台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展也是必要的。但比較可惜是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。我希望我們朝野能夠團結，才不會讓中國得到錯誤的訊息。」

指出剛結束的中國軍演有特別針對台灣的新式戰力演練，賴清德呼籲在野應支持強化國防安全。而行政院長卓榮泰也在社群平台發文，寫下希望立院儘速付委審議總預算等案，至於軍警待遇、公教年金則靜待憲法法庭釋憲結果，喊話朝野以人民為依歸，為國家而團結。