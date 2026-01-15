總統賴清德出席關廟砲校新校區落成啟用

▲陸軍砲訓部關廟湯山營區落成啟用，國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、市長黃偉哲出席剪綵。（圖／記者莊全成攝，2026.01.15）

[NOWnews今日新聞] 陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮，今（15）日於台南市關廟區隆重舉行，宣告由國防部出資、台南市政府工務局代辦的關廟砲校校舍工程圓滿完成並正式啟用。總統賴清德、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、市長黃偉哲及各界貴賓出席剪綵，共同見證國軍訓練設施現代化與台南城市發展的重要里程碑。

▲賴清德視察陸軍最新裝備海馬士M142多管火箭系統。（圖／記者莊全成攝，2026.01.15）

黃偉哲表示，關廟砲校遷建工程規模龐大、工程單價低於市場行情，且歷經多次流標與疫情、物價上漲等挑戰，市府仍整合工務、地政、都發、主計等局處全力推動，並與國防部密切協調，最終獲營產基金挹注逾10億元經費缺口，使工程如期完成。新校區總樓地板面積約3萬1,000坪，每坪造價不到10萬元，為營建市場少見的大型低單價工程。

▲賴清德視察陸軍新型雙聯裝刺針飛彈車。（圖／記者莊全成攝，2026.01.15）

賴清德致詞指出，永康砲校遷建兼顧國防建設、都市發展與地方繁榮，對永康釋放發展空間、對關廟帶動地方機能，並提升國軍訓練與戰備效能，展現中央與地方攜手合作的成果。賴清德、顧立雄與黃偉哲並於典禮後視察陸軍最新裝備「海馬士M142多管火箭系統」，視導雙聯裝刺針飛彈模擬器教室，中午致贈加菜金，並與官兵一同提前圍爐用餐，為官兵加油打氣。

▲賴清德頒贈加菜金，由砲訓部少將指揮官李韋德代表受贈。（圖／記者莊全成攝，2026.01.15）

