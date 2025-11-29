總統賴清德參與青年論壇 針對台海等提問回應

賴清德總統上任後第二次參與雜誌所辦的「總統與青年論壇」，和37所高中、超過230位學生交流，在現場問答環節，學生爭搶發問。

高中生提問賴清德想先參加哪一種國際組織，賴清德回應，「關於台灣安全的，我們應該要優先加入，第一個就是世界衛生組織。」

也有高中生問：「如何讓年輕人更清楚了解台灣，台海的實際風險與強化國防，和維持和平之間的關係？」；賴清德則回，「我們希望兩岸能夠透過交流取代圍堵、對話取代對抗，然後能夠發展出兩岸和平共榮這樣的目標。」

而當主辦單位從561個網路提問，抽出4個提問，第一個就是「中國會打來嗎？」，賴清德說，是身為總統最關切的，「國際社會不是說2027年那一年他要動手，但不管他們有沒有動手，我們都做好準備。」

賴清德也提及，國際社會說2027中國要做好攻台準備，而非2027動手，這部分遭部分媒體與民代誤解，但不管如何都要做好準備。而就在論壇前，賴總統更親自回應，藍白邀請他去立法院，說明1.25兆國防特別預算。

賴清德說道，「如果朝野黨團有共識、又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針，以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。」

在聽取學生針對媒體識讀，做的提案簡報後，賴清德也說，現在的年輕人，籠罩在演算法這個惡魔發起的鐵幕，控制自由論辯的能力，台灣面對一個「歹厝邊」，須採取更多作為，而教育部做的不夠，學生建議的多元作法，請教育部參考一下。