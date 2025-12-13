社會中心／洪巧璇、蔡承翰 台北報導

淡水阿給有周杰倫套餐，台北市有小吃店也出現總統套餐。日前總統賴清德到北市一家"開封包公府麵館"拜訪中配老闆，了解她嫁來台灣一路打拼，靠麵店養活一家四口的故事。總統還說吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」，今天記者實地探訪，果然很多人慕名而來，都指定要吃"總統套餐"。

一口接著一口，最後乾脆把整個碗公拿起來，吃個精光，連湯頭也不放過，到底是什麼美食，讓總統賴清德吃得津津有味。總統賴清德：「包公是靠這碗他的養身餐，菜色看起來好像很簡單，但吃起來就是不簡單，怪不得包公辦案如神。」隱身在巷弄裡的開封包公府私房麵，顧名思義是包青天最喜歡的私房美食，來自中國河南開封的老闆郭明華，把家鄉味帶到台灣來。老闆郭明華：「黨部的打電話來說賴總統要來吃這個麵，我有點不敢相信我這種小店，這個麵總統都來了，包公麵他（總統）說究竟是什麼麵，他（總統）要來嚐嚐。」

總統賴清德大啖「包公私房麵」 中配老闆打拚30年喊：台灣是家

總統賴清德大啖「包公私房麵」 中配老闆打拚30年喊：台灣是家（圖／民視新聞）

麵條Q彈有嚼勁，湯頭清甜順口，加上蛋、豆皮絲，青菜，越是樸實無華的食材，越考驗下廚功夫。客人：「賴總統Line給我，他說他有來吃過，那我就很好奇，然後我就過來看，Nice非常Nice，陸配他們遠嫁台灣我們都是一家人。」客人：「有一個好朋友Line給我，Line給我Line，我早上看Line才知道，專程趕過來。」在總統PO文後，很多客人一來就指定賴清德同款總統套餐，果然光看就讓人食指大動，但當年從河南嫁來台灣，老闆郭明華也曾經歷過投資失敗，後來靠著家鄉私房麵，在台灣打拼30年，才從低谷爬起來，更讓她有感而發。總統賴清德vs.老闆郭明華：「因為你認同台灣，在台灣打拚，你就是這個國家的主人，我就說中國大陸那邊，是我父母生我養我的地方，嫁來台灣我在這邊生兒育女，做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這更是我的家。」









不管從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。郭明華的故事，也證明了台灣是一個多元、開放的社會。





