總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日直播

針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。

全院委員會畫面

賴清德總統20日發函給立法院長韓國瑜指出，立法院16日咨請列席21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。

依照立法院「彈劾案相關事務及時程表」規定，若被彈劾人未列席聽證會，則改由各黨團推派立委進行發言，每人發言時間為10分鐘；其中國民黨團與民進黨團各推派15人，民眾黨團則推派2人，合計32名立委輪番表達立場。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴清德總統啟動彈劾案程序。根據時程，全院委員會已在1月14日、15日舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，邀請被彈劾人說明，由立委進行詢問，5月召開第二次審查會，5月19日進行彈劾案投票。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。