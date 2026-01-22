總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。國民黨立委林思銘說，對於總統違法亂紀的行為，必須透過彈劾來反制。國民黨立委徐巧芯指出，請全民支持彈劾賴總統，讓政治回到正軌。
全院委員會畫面
延伸閱讀：賴清德彈劾案 立院首場審查會總統發函不列席 朝野互控 言詞交鋒
行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序。根據時程，全院委員會14日、15日舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，邀請被彈劾人說明，由立委進行詢問，5月召開第2次審查會，5月19日進行彈劾案投票。
賴清德20日發函給立法院長韓國瑜指出，立法院16日咨請列席21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。
今天的審查會共有9位立委發言，全為國民黨籍，他們都希望全民支持彈劾賴清德。
國民黨立委翁曉玲表示，提出彈劾案是要警告賴總統不要一意孤行、執迷不悟，並提醒人民不要忘記歷史的教訓，因為獨裁者不會有憐憫之心，況且當賴總統對於憲政體制展開一連串的攻擊下，必須要及時反擊，不能姑息，否則台灣的憲政法制體制終將崩解，變成廢紙一張。
林思銘指出，民主法治國依照分權制衡的憲政原理，國會當然為總統的監督機關，當總統的行為已出現系統性侵犯立法權、否定國會決議、踐踏權力分立的制衡機制時，國會如果不採取相對應的制衡，以此捍衛國會尊嚴、伸張憲政上的權益，這才是真正的失職，有負於人民的寄託。
林思銘表示，依照憲法規定，總統違法亂紀的行為是透過彈劾來制衡，此次總統的行為涉及侵犯憲政秩序，必須透過發動彈劾的憲政行動來反制，而今天對賴總統提出彈劾，完全不是因為政治對立，而是憲政失序已成事實。
徐巧芯說，台灣現在最需要的是團結以及全力發展民生與經濟，最不需要政治鬥爭，因此今天不是要審判或是羞辱賴總統，而是要讓賴總統明白其身上肩負的政治責任，請全民一起站出來支持彈劾賴總統，讓政治回到正軌。
根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。
