政治中心／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖，釀成嚴重災情，國軍第一時間投入大量人力救災，總統賴清德，今天（4日）前往北部地區救災部隊，親自表達感謝，有官兵向總統分享，自己當時正面臨親人的百日儀式，決定將這股思念，化為力量，回到救災最前線，總統賴清德也大讚所有軍種，都是"黑暗騎士"，也是花蓮"重生的光"。





總統賴清德慰勉救災國軍 大讚國軍如＂花蓮重生的光＂

總統賴清德親自到軍中向國軍表達謝意 感謝他們投入花蓮光復鄉救災（圖／民視新聞）

總統 賴清德：「我真的是為我們國軍感到驕傲，為你們按一個讚。」





總統賴清德，和國軍面對面促膝長談，開心合照，這回親自來到軍中，就是為了感謝國軍弟兄，投入花蓮光復鄉救災。

總統 賴清德：「這次的救災、復原工作，除了受災戶本身自力救濟以外，大概就是兩股力量，一股就是我們國軍，另外一股就是鏟子超人，而且鏟子超人裡面有很多是我們的國軍，當我們國軍站在第一線，在守護國家安全的時候，人民不會袖手旁觀，人民會加入守護國家的行列。」





賴清德和所有投入救災的國軍合照 並大讚他們是＂黑暗騎士＂、＂花蓮重生的光＂（圖／民視新聞）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖，釀成慘重災情，國軍第一時間，投入大量人力，全副武裝深入大街小巷，在泥濘中和時間賽跑，不只忙著街道清淤、尋找失聯者，還得協助災民重建家園。

投入救災國軍：「當鏟子超人的志工們就像我們的媽媽一樣，在給我們關懷，這次我們所有的國軍就像爸爸一樣，跟小孩說 你不用擔心，爸爸永遠當你的靠山。」

面對10幾年來罕見的嚴重災情，大量國軍日以繼夜搜救，還有人輪休時間自主加入鏟子超人行列，甚至有人向家中告假，把對已逝家人的愛，化為救災力量。

投入救災國軍：「弟弟的百日儀式，我原本打算要向單位請假，後來跟家人討論，家人說 放心我去救災，對弟弟的思念我是轉換成光復鄉災民的力量，盡一份心力。」

總統賴清德和國軍面對面 聆聽他們在花蓮光復鄉救災的心得（圖／民視新聞）花蓮堰塞湖災情，國軍站上第一線，不分軍種，成為黑暗騎士，也是照亮花蓮"重生的光"。

原文出處：總統賴清德慰勉救災國軍 大讚國軍如＂花蓮重生的光＂

