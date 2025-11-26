總統賴清德拋1.25兆國防大單！軍工股全面起飛 這幾檔點燃行情

財經中心／余國棟報導

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣示將追加高達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防預算，用於壯大對美軍事採購與提升台灣不對稱作戰能力。消息一出，今（26）日台股軍工族群全面沸騰，掀起久違的「政策行情」。（圖／總統府提供）

總統賴清德投書《華盛頓郵報》（The Washington Post），以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題，宣示將追加高達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防預算，用於壯大對美軍事採購與提升台灣不對稱作戰能力。消息一出，今（26）日台股軍工族群全面沸騰，掀起久違的「政策行情」，多檔指標股強勢亮燈漲停，成為盤面最大焦點。雷虎（8033）、事欣科（4916）、亞航（2630）、漢翔（2634）、中光電（5371）、龍德造船（6753）盤中紛紛攻上漲停價位。

廣告 廣告

賴清德在投書中指出，面對中共對台軍事威脅日益嚴峻，政府將以實際行動展現捍衛民主的決心，透過擴大國防支出強化戰力部署，並強調「這項具歷史意義的預算案，不僅能加速美台軍購合作，也將大幅提升台灣的防衛自主能力」。此番談話立刻引爆市場對「軍工概念股」的強烈想像，資金大舉湧入相關族群，盤中掀起全面漲停潮。

其中，無人機概念股領軍衝鋒。雷虎（8033）開盤即鎖漲停，股價攻上143.5元，成交量放大至近6千張，氣勢如虹；同為無人載具供應鏈成員的中光電（5371）同步亮燈，收在整數關卡100元整。國防自主與無人機產業鏈正式進入大規模建置期，經濟部亦積極整合「無人機國家隊」兩家公司均有布局，未來將受惠於無人機國造政策與防衛技術升級。

軍工航太股也表現不俗。亞航（2630）盤中強勢攻頂，收漲4.9元至54.6元，連帶帶動漢翔（2634）勁揚近10%，報55.4元，法人預期，台灣若擴大戰機維修及機體改裝能量，亞航與漢翔可望受惠最大。造船族群同樣水漲船高，龍德造船（6753）直奔131元漲停板，委買近2000張與台船（2208）則漲逾半根停板，反映市場看好國艦國造加速推進。

此外，具備精密防禦與材料技術的事欣科（4916）、寶一（8222）亦搭上政策順風車，前者亮燈漲停至50.6元，後者漲9.14%至45.95元。市場分析，這些個股未來有望隨國防支出擴增而持續獲單。法人指出，此次國防預算提升不僅是短線題材，更是結構性長線利多。行政院早先已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，2025年至2030年間將投入442億元，目標是讓台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。搭配國防部近日宣布27日舉辦的無人機徵商說明會，明確排除中製零組件、建立純台供應鏈，意味軍工產業政策紅利正式啟動。

分析師認為，軍工股具備「國安＋科技」雙重題材，在政策與預算加持下，短線將維持高人氣，尤其具國造能力、出口潛力及與美系軍工合作的公司，有機會成為下一波主流。市場預期，隨著國防投資持續擴大，軍工供應鏈結構將全面升級，台股或將誕生新一代長線強勢族群。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

藥祇生醫27日登興櫃！新藥PS1具逆轉糖尿病潛力 每股參考價120元

國際盤勢／Fed降息預期升溫！美股黑翻紅道瓊大漲 亞股今有望同嗨

台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈

上櫃財報亮點！近四成企業獲利成長 揭三大亮點產業

