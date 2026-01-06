總統賴清德接見歐洲議會訪團 感謝多年來通過多項友台決議

揮揮手打招呼，日本維新會參議員石平抵達松機，台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨和團體到機場迎接石平訪台。

日本維新會參議員石平指出，「因為中華人民共和國政府對我進行制裁，不允許我入中國的國境，禁止我入境，那麼我今天能夠順利地進入台灣的國境、進入中華民國的國境，這就充分說明中華人民共和國和我們中華民國完全是2個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分。」

石平後續將出席印太戰略智庫舉辦的研討會，與台日學者及政界人士就台海安全等議題深入交流。

深化國際交流，總統賴清德親自接見由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率領的歐洲議會議員團，這也是歐洲議會今年第一個訪台團。

賴清德致詞也感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，堅定支持台灣國際參與，向國際社會傳達「德不孤、必有鄰」的明確訊息。

總統賴清德回應，「面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾，以及外交經濟脅迫等複合式挑戰，我們有非常深刻地體認，那就是除了再次印證和平靠實力的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能夠抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主的價值。」

歐洲議會友台小組主席凱勒表示，「我們也強烈譴責中國在上週在台灣附近舉行的軍事演習，這是非常有挑釁意味的，而且我們也不能接受這樣的態度，我們希望可以持續維持和平。」

訪團在台期間除了將拜會立法院、國家安全會議、陸委會等機關，也將與我國產官學界代表就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、台歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題進行座談，並安排赴金門參訪，瞭解台灣國情。