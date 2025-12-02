總統賴清德推1.25兆國防預算 Yahoo民調揭網友反應
總統賴清德11月26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，宣布預計未來8年內，將編列新台幣1兆2500億元的國防特別預算，提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏的先進防衛體系，且建構具備三大特色的先進防衛作戰體系，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。
延伸閱讀》賴清德追加國防預算1.25兆跟2027武統有關？鄭麗文、黃國昌怎麼說？美中又是如何回應？【Yahoo議點通】
Yahoo奇摩昨（1日）發起「總統賴清德宣布，編列國防預算新台幣1.25兆元，你的看法是？」網路民調，截至今（2日）上午11時30分為止，共超10萬人參與投票。
針對「政府未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，你的看法是？」有31.9%的網友完全不贊成，有19.0%的網友非常贊成，有14.9%的網友還算贊成，有12.9%的網友不太贊成，其中不知道／沒意見的網友占21.3%。
至於總統賴清德於記者會提到「北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，有22.1%的網友還算擔心，有20.6%的網友坦言非常擔心，有18.4%的網友不太擔心，有18.0%的網友則完全不擔心，其中不知道／沒意見的網友占20.9%。
不少網友表示「1.25兆元用在教育，促進繁榮、民生、公共建設、大眾運輸、醫療、老幼有托...讓人民安定、樂業才會真實有感...」、「一場仗打下去，沒有一個贏家」、「還是把錢花在民生經濟比較實在吧，物價上漲房價不跌，生活都成問題了」。
撰稿：吳怡萱
