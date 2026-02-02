總統賴清德民調黃金交叉 胡采蘋示警藍白持續作為變「鑽石交叉」

《美麗島電子報》今公布最新「1月國政民調」中，總統賴清德的信任度上升至46.9%與不信任度43.3%黃金交叉。（鏡報鄒保祥攝）

《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」中，總統賴清德的信任度上升至46.9%與不信任度43.3%黃金交叉。財經網美胡采蘋今po文分析，強調這就是台美關稅協議的結果，「如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增」。

胡采蘋今天在臉書粉專「Emmy追劇時間」po文，提到賴清德最新民調結果，信任度與不信任度黃金交叉，她強調這就是台美關稅協議的結果，之前已經提過，工具機產業3萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業5萬人，隨便查3個最優惠地位產業就是30至40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，「大家可以自己算一下有多少票」。

胡采蘋分析表示，百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化占一半，「那些說要擋的人，你們千萬不要不出來擋欸，這就是數學」，賴清德、卓榮泰、民進黨滿意度上升5%至6%，2,300萬人乘以5%是115萬人，乘以6%是138萬人。「你知道多出的這一百多萬人是誰嗎？你們真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎。」

胡采蘋也認為，台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。不過若國民黨、民眾黨在立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，「民調一定會鑽石交叉，差距暴增」，因百萬傳產員工、20%中間選民都會知道，誰是真正為了國家，「這就是所羅門王的審判。」她最後強調，政治人物只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，「所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親」。

