總統賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜：先廢台獨黨綱
立法院長韓國瑜表示，「從賴清德總統點這個名，我們很明顯可以看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。」
被總統點名站應該出來捍衛國會尊嚴，立法院長韓國瑜親上火線回應，針對中共跨境鎮壓民進黨立委沈伯洋，他強調身為國會大家長，會盡全力保護好每1位立委的權益，但話鋒一轉，要總統賴清德應該先廢除台獨黨綱，以及撤回將對岸視為「境外敵對勢力」。
韓國瑜表示，「台灣安全最重要的4隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，賴總統跟民進黨打斷了3隻腳，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由，兩岸在九二共識的基礎之下，中華民國憲法規範之下，展開和平交流、和平對話。」
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，「不禁要反問韓院長，對岸的飛彈、共機共艦繞台，是來跟台灣人民說早安問候嗎？今日破壞台海和平安全現況的是誰？結果不去譴責加害人。」
民進黨立院黨團呼籲韓院長，別跟破壞和平的「加害人」站在一起造成錯假的國際訊息。國民黨立委許宇甄則建議，乾脆由韓院長帶領成立「兩岸事務因應對策小組」，承擔兩岸對話的重責大任。
國民黨立委許宇甄質詢時表示，「既然行政體系沒有辦法，賴清德總統覺得他沒辦法做到，那我們是不是可以來成立一個立法院因應兩岸事務對策小組，來去因應這相關的事宜呢？」
對此，陸委會主委邱垂正回應，「我們尊重貴院的決定。」
立法院副院長江啟臣則認為，「民國89年的時候，立法院也曾經有作業的要點，但是當時候並沒有真正的運作，要成立這樣子兩岸事務的因應小組，還是需要跨黨派的一個共識。」
副院長江啟臣表示，只要去函給院長，就會召集各黨團協商展現國會團結。
對於中國揚言要透過國際刑警組織全球抓捕，沈伯洋本人則表示，希望中國的對台威脅到他就好，會以守護民主自由方式，讓中國不再恐嚇台灣人。
更多公視新聞網報導
韓國瑜將率團赴美慶賀川普就職 賴清德交付3任務盼朝野團結
其他人也在看
遭檢舉濫用公務機票！ 徐佳青駁斥徐巧芯：我都自費出差
台北市 / 綜合報導 國民黨立委徐巧芯質疑僑委會委員長徐佳青，疑似私人行程使用公務機票，不滿遭到誤解，徐佳青澄清，若屬私人行程皆為自費，下個點為公務行程才以公務機票支應，並強調「願意以私濟公」。講到激動之處，徐佳青更指著徐巧芯說，檢舉的人都搞不清楚狀況，不只徐巧芯當場啞口無言，就連主席台上的民進黨立委王定宇都面露尷尬，不斷安撫徐佳青的情緒。立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「您滿意嗎，呃...很好啊，妳...妳就繼續這樣子。」委員會上被質疑8月出國期間，私人行程疑似使用公務機票，僑委會委員長徐佳青不滿被誤解，一一向國民黨立委徐巧芯釋疑。立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「這一段請假的時候，妳就是有去做各種...，委員，妳聽不懂我的意思嗎，如果我飛回來再飛過去，同樣一個地方，我是不是要多兩張公務機票，到底我在幫國家省錢，還是我在幫國家花錢，妳個人請假的那幾天，妳的旅館費用都是妳自己付的，當然是啊，所以妳覺得我這樣子是很不合理嗎，我很合理好嗎。」面對徐巧芯再三追問，徐佳青澄清不是公務行程的機票全自掏腰包，就連住宿費用也都自己來，但兩人緊接而來，又為請假問題爭論不休，講到激動處徐佳青的聲量更是逐漸增大，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「不要以小人之心度君子之腹，本人都不是這樣子，妳知道有多少人檢舉妳這個事情嗎，我...我不知道那些人到底腦袋有沒有搞清楚。」隨著徐巧芯質詢時間到，就怕徐佳青情緒太過激動，主席王定宇起身不斷提醒，但徐佳青還是氣不過，直接拿起資料澄清再澄清，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青VS立委(民)王定宇說：「本人不到3年的時間，我總共累積了200多天的假期，228天，我總共休不到80天，童子軍的心情，不想講這些話的，妳逼我講出來了，那很好啊，讓妳有一個澄清的機會，(好謝謝)，謝謝，但不要有小人之心，(雙方表達很清楚)，我從來不這樣做的，本人就是願意以私濟公，好嗎。」徐巧芯聽聞愣了好幾秒，王定宇更在中間不斷緩解委員長情緒，針對誤解徐佳青霸氣回擊，不給外界蒙上浪費公帑的罵名。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
普發1萬「變成喜歡的樣子」了？網美砸錢秀成果
全民普發1萬元陸續開放領取，綠委吳思瑤高調稱「領1萬找民進黨」，被網友酸爆自打臉。過去行政院長卓榮泰曾說，民眾可能拿去買冰箱或遙控飛機，對國家發展幫助不大。如今有粉專曬出他用1萬買高爾夫球桿，還有網美買皮衣曬美照，展現民眾消費的購買意願。中時新聞網 ・ 1 天前
喊話韓國瑜聲援沈伯洋！網挖出「邱議瑩潑水」黑歷史開嗆賴清德
總統賴清德昨日針對大陸對民進黨立委沈伯洋的調查事件，呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。此言論引發國民黨團的不滿，更有粉專更翻出過去韓國瑜被綠委邱議瑩踐踏的事件，砲轟「當我們免洗筷484」。中天新聞網 ・ 20 小時前
造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱"反串文"
政治中心／綜合報導副總統蕭美琴7日在IPAC大會發表演說，但竟有網友發文，指稱台灣捐了80億歐元才讓蕭美琴上台，總統府不滿造謠報案，今天這名陳姓網友搭機返國時，警方前往機場逮人，他辯稱只是轉發反串文，犯什麼法？航警vs.陳姓男子：「你要不要戴那個帽子去用啊，為什麼要戴我又不是殺人犯。」陳姓男子日前在社群發文，稱台灣捐80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講，返國後遭攔查。（圖／民視新聞）一現身桃園機場，立刻被團團包圍，他就是日前在社群平台發文，稱台灣捐了80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講的陳姓網友，被指控造謠，他聲稱只是反串。陳姓男子日前在社群發文，稱台灣捐80億歐元，才換得副總統蕭美琴赴歐演講，返國後遭攔查。（圖／民視新聞）陳姓男子：「會把它當真的人，腦子有問題，真的是腦子有問題，這就是一個反串文，正常人都看得出來吧，你看下面留言一整串都在講說，法國BBC問號，這一看就知道是反串文好不好，（你的意思你是轉發就對了）對啊，因為我覺得這個東西太好笑了，必須要轉發。」日前副總統蕭美琴成功突破中國封鎖，前往歐洲議會會議廳出席IPAC會議，這名網友竟在社群平台發文，稱"法國BBC"報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴20分鐘口水，貼文一出，總統府報警依法處理，但因他發文時人在國外，因此根據航班資訊，得知他12日下午返台，直接前往桃園機場攔查，要求說明。陳姓男子：「哈哈哈哈實在太好笑了。」看到航警和媒體來接機，陳姓男子心情看似不受影響，不過下一秒...航警vs.陳姓男子：「啊！啊！，沒關係往前站往前站，沒有沒有沒有他撞到我身上，那個因為他腰受傷。」腰部受傷的陳姓男子，坐在輪椅上，疑似因為碰撞桌子，痛到大叫，但依然不認自己違法。陳姓男子：「這是一個反串文有犯什麼法，對啊我就是覺得它好笑才PO，現在連發自己，覺得好笑的文章都不可以了嗎。」非本案律師黃帝穎：「因為八十億歐元屬於具體數字，本質上就不會屬於反串文，那這經驗法則上面，用強硬凹說這是反串文，也凸顯這個造謠者他的心虛。」依據社會秩序維護法，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。好不好笑，恐怕不是自己說了算。原文出處：造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱「反串文」 更多民視新聞報導支持林岱樺綠營有不同聲音？ 林佳龍：我挺的是制度而非個人駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」翁曉玲質詢又出金句 竟護航中國「難道會亂抓犯人？」民視影音 ・ 11 小時前
韓國瑜「桌子說」嗆賴清德 卓榮泰反問：桌上「兩盤菜」韓院長要吞嗎？
民進黨立委沈伯洋遭中國官方通緝，賴清德總統昨(11)日喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今(12)日表示，稱維護台灣安全有四隻腳，保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，賴清德就打斷三隻。對此，行...華視 ・ 14 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 15 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 天前