總統賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜：先廢台獨黨綱

立法院長韓國瑜表示，「從賴清德總統點這個名，我們很明顯可以看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。」

被總統點名站應該出來捍衛國會尊嚴，立法院長韓國瑜親上火線回應，針對中共跨境鎮壓民進黨立委沈伯洋，他強調身為國會大家長，會盡全力保護好每1位立委的權益，但話鋒一轉，要總統賴清德應該先廢除台獨黨綱，以及撤回將對岸視為「境外敵對勢力」。

韓國瑜表示，「台灣安全最重要的4隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，賴總統跟民進黨打斷了3隻腳，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由，兩岸在九二共識的基礎之下，中華民國憲法規範之下，展開和平交流、和平對話。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，「不禁要反問韓院長，對岸的飛彈、共機共艦繞台，是來跟台灣人民說早安問候嗎？今日破壞台海和平安全現況的是誰？結果不去譴責加害人。」

民進黨立院黨團呼籲韓院長，別跟破壞和平的「加害人」站在一起造成錯假的國際訊息。國民黨立委許宇甄則建議，乾脆由韓院長帶領成立「兩岸事務因應對策小組」，承擔兩岸對話的重責大任。

國民黨立委許宇甄質詢時表示，「既然行政體系沒有辦法，賴清德總統覺得他沒辦法做到，那我們是不是可以來成立一個立法院因應兩岸事務對策小組，來去因應這相關的事宜呢？」

對此，陸委會主委邱垂正回應，「我們尊重貴院的決定。」

立法院副院長江啟臣則認為，「民國89年的時候，立法院也曾經有作業的要點，但是當時候並沒有真正的運作，要成立這樣子兩岸事務的因應小組，還是需要跨黨派的一個共識。」

副院長江啟臣表示，只要去函給院長，就會召集各黨團協商展現國會團結。

對於中國揚言要透過國際刑警組織全球抓捕，沈伯洋本人則表示，希望中國的對台威脅到他就好，會以守護民主自由方式，讓中國不再恐嚇台灣人。

韓國瑜將率團赴美慶賀川普就職 賴清德交付3任務盼朝野團結

