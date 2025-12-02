總統賴清德視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練

（記者林富貴／宜蘭報導）在今（2）日上午，總統賴清德前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」時指出，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。

圖／總統賴清德前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」。（總統府提供）

賴總統強調，政府將建置「臺灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時保護國人生命財產安全。也期盼透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業進一步升級轉型，達到保護國家安全的目標，並推動產業經濟發展。

抵達後，賴總統首先視導無人機操作、阻絕設置訓練及小部隊戰鬥演練。接著前往體育館視察召員住宿空間，了解教召訓練執行情況，並頒發加菜金慰勉官兵及召員戰備訓練辛勞。今日包括國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、全民防衛動員署署長廖建興、後備指揮部指揮官余文鎮、作戰區指揮官陳文星及宜蘭縣後備旅旅長張進龍等亦陪同。

圖／小部隊戰鬥演練。（總統府提供）

