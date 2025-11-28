總統賴清德訪台南不談選舉純參拜 呼籲國人團結對外

總統賴清德廿八日至聖母廟參香。(記者王勗攝)

記者王勗／台南報導

總統賴清德廿八日南下台南，中午現身聖母廟參香，廟方也熱烈歡迎老市長回歸。針對未來台南市長選舉，總統賴清德並未回應，表示本次回來台南單純為國人祈福，近期丹娜絲風災與花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤造成嚴重災情，希望媽祖能夠保佑台灣風調雨順、國泰民安。天災冀望神明，至於外來威脅則需要台灣人的團結，重申台灣是民主社會裡，大家可以不同黨，但要同一國。

總統賴清德廿八日至台南行程滿滿，繼台南孔廟參拜後，第二站抵達安南區鹿耳門聖母廟，在市長黃偉哲長陪同下，與廟方、信徒代表一一握手致意，後在鹿耳門聖母廟主委鄭深池等安排下向主祀的媽祖參拜。面對本命區市長選舉，賴清德並未表示回應，但致辭間也特別慰問剛從台北兼程趕場到場支持的立委陳亭妃。

賴清德表示，這次來聖母廟主要來感謝媽祖對國人的護佑，自己一路走來也感謝媽祖娘娘保佑，也感謝台南市民長久以來的支持，今年台灣連逢天災，本次參拜也希望媽祖保佑台灣，未來也能國泰民安、風調雨順。本次也向現場民眾進行「國政報告」，賴清德說，自進入中央以來，首要任務就是照顧人民，台灣經濟持續成長，但中央大力減稅，現全台四至五成不用繳所得稅，減稅之餘，稅收所得也針對老、幼及中低收入民眾加強補助，育兒、助學乃至長者長照，這些政績都是希望能幫助國民過得更好。

賴清德表示，民主政治支持不同政黨是常情，但面對外來威脅，台灣人應該要團結起來，內部團結才不會被外部欺負。(記者王勗攝)

提及台南長照制度，賴清德也特別肯定市長黃偉哲施政表現與議員蔡麗青持續對台南長照的關心。賴清德特別指出，民主政治支持不同政黨是常情，但面對外來威脅，台灣人應該要團結起來，內部團結才不會被外部欺負。國際間也特別肯定台灣的發展與民主，只要國人團結打拼，經濟發展好自然人民幸福、國家富強，未來有機會還會再回台南，分享執政心得。