總統賴清德頒發台中港務警察總隊員警維護治安工作獎勵金，由總隊長游永中代表受頒。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

總統賴清德於一月三十日在警政署首次署務會報中，頒發台中港務警察總隊員警維護治安工作獎勵金，由總隊長游永中代表受頒，總統除慰勉員警維護社會治安、打擊犯罪之辛勞外，並肯定員警在工作崗位之付出及貢獻，代表人民對警察同仁的日夜守護，表達感謝之意。

總統期許新的一年仍須持續強力打擊黑、金、槍、毒、詐等五大重點工作，提高國人對於治安的信任度；並且希望警察同仁全力配合強化全社會防衛韌性，維護關鍵基礎設施，政府會作全國警察後盾，支持警察同仁強化政府打擊犯罪，維護治安的力量。

廣告 廣告

台中港務警察總隊表示，全體員警將秉持上下一心，恪遵總統勗勉，持續為「維護港安 民眾有感」而努力，對於一一五年加強重要節日安全維護工作將於今年二月九日起至二月二十三日共計十五日，以三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重點。

台中港警總隊依轄區特性，針對港區交通及治安維護為首要工作，讓遊客至港區遊玩交通順暢，港區業者能安心返家團圓，並提供民眾最即時的協助，讓民眾過個好年！