總統赴立院國情報告採即問即答？ 鍾佳濱：侵犯兩院職權

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德宣布提出1.25兆元國防特別預算，在野黨提議邀請賴赴立法院進行國情報告，並採即問即答方式。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，關於總統國情報告要如何進行，憲法法庭大法官已作出明確解釋，不能有實質質詢，因為根據憲法，立法院可以對行政院提出質詢，若背離此一邏輯，就是侵犯兩院職權。

有關總統赴立院報告如何進行，鍾佳濱今回應媒體提問時強調，這件事還是要回歸憲法，因為在去年「立法院職權行使法」修法後，憲法法庭已作出明確解釋，合憲部分，大法官強調，立法院可以邀請總統，總統也可以來，但不能有實質質詢，因為根據憲法，只有行政院向立法院負責，立法院可以對行政院提出質詢。

鍾佳濱指出，若背離上述邏輯，就是侵犯到立法院和行政院的職權，因此他相信總統不會去侵犯到憲法上對於行政、立法機關的質詢。而總統也提到，合憲、依法、憲法，總統是憲法的守護者，「所以我們一定會合憲、依法進行。

對於赴立法院進行國情報告，賴總統日前表示，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針及國防特別預算向人民報告，並爭取國會支持。

