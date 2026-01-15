總統赴立院國情報告接受諮詢協商 綠中途離席協商破局

立法院議場。（本報資料照片）

賴清德總統宣布分8年投入新台幣1.25兆元國防特別預算，欲提升嚇阻戰力，藍、白12月12日提案，建請總統賴清德服立院國情報告並接受諮詢。立院15日黨團協商，綠營不滿中途離席，因此協商破局，全案已過冷凍期，最快明日就可於院會處理。

藍、白立委均主張，賴清德總統應先赴立法院針對國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢，並於上月12日正式於立法院會提案。

今日由民眾黨團召集協商時，藍黨團書記長羅智強表示，這題總是沒有共識，就循議事規則處理。民眾黨團副總召張啓楷說，1.25兆國防部說裡面有3千億是國內採購，這推翻了大家的理解，以為1.25兆都是要對美採購。說依法規定不能即問即答，藍白也說可以統問統答。

廣告 廣告

民進黨團書記長陳培瑜則說，張啓楷開口就在造謠，國防特別條例的條文寫得相當清楚，不是只有跟美國買武器，賴清德總統也有說，包含維修訓練以及培植台灣國防產業。1.25兆分八年並不是只有跟美國買武器。另陳培瑜也稱民眾黨團總召黃國昌先前記者會談及軍購是錯假訊息。

黃國昌表示，不能接受陳培瑜指稱他是錯假訊息。而陳培瑜、民進黨團幹事長鍾佳濱則直接離席。黃國昌怒批是「落荒而逃」。最後黃國昌表示，既然民進黨已經離席，按照議事規則已無法進行會議，協商沒有辦法達成共識，按照立法院職權行使法相關規定處理。

【看原文連結】