總統赴立院國情報告「不能詢答」 鍾佳濱：大法官已明確解釋
總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，在野藍白立委要求賴清德赴國會進行國情報告並詢答。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（1日）表示，總統國情報告如何進行，大法官已做出明確解釋，立法院可以邀請總統，但不能實質質詢，如果背離該邏輯，就是侵犯立法權跟行政院的職權。
針對藍白立委要求總統賴清德赴立院進行國情報告並詢答，民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪時說明，這件事情還是回歸到憲法，去年《立法院職權行使法》修法後，關於總統國情報告如何進行，大法官、憲法法庭已經做出了明確的解釋，合憲部分，大法官強調立法院可以邀請總統但不能有實質質詢。
鍾佳濱指出，根據憲法，只有行政院向立法院負責，立法院可以對行政院提出質詢，若背離這樣的邏輯，就是侵犯到立法權跟行政院的職權，他相信總統不會去侵犯憲法對於行政立法機關的質詢，而總統也提到合憲、依法，總統是憲法的守護人，因此一定會合憲、依法來進行。
媒體追問，有關國民黨團推動中配六改四修法，讓中配依親使用健保恐影響民眾權益，鍾佳濱表示，《中華民國憲法增修條文》第11條明文規定，自由地區與大陸地區人民的交流需以法律另行訂定，這正是李登輝前總統任內提出「特殊國與國關係」時期所制定的憲政基礎。
鍾佳濱提到，增修條文中所指的「交流需以法律定之」，其具體落實即為《兩岸人民關係條例》，也因此大陸地區人民在台權利義務的規範，與一般外國人本質上有所不同。
「這種特殊性早已清楚寫在法條裡。」鍾佳濱強調國人普遍理解兩岸人民具備不同於一般外籍人士的法律定位，同時台灣社會也同樣關心僑民或長期旅居海外的國人，在回台使用健保時是否有做到公平負擔。
鍾佳濱認為，不論是僑民還是中配，社會關注焦點始終在「健保資源使用是否公平」，這是公共討論中最核心的問題，也是政府在檢視修法時必須面對的社會期待。
