總統赴臺南參香揭匾 黃偉哲陪同為市民祈福

▲總統賴清德前往全臺首學臺南孔廟見證「川流敦化」匾額揭匾典禮後大合照。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 臺南市長黃偉哲今（28）日陪同總統賴清德前往全臺首學臺南孔廟見證「川流敦化」匾額揭匾典禮，隨後前往正統鹿耳門聖母廟參香、歸仁仁壽宮參加揭匾暨仁壽館文物保存館揭牌，也與賴總統共同為民眾祈福參拜，祈求神明庇佑國泰民安、風調雨順。

▲ 市長黃偉哲陪同賴清德總統前往歸仁仁壽宮參加揭匾暨仁壽館文物保存館揭牌。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，臺南孔廟作為全台首學，已有359年歷史，不僅是台南重要文化資產之一，也是全台灣非常重要的教育象徵，這次賴總統為其親題匾額「川流敦化」主持揭匾典禮，不僅彰顯孔廟的歷史意義，也象徵對於台南及台灣教育的重視，期盼未來臺南孔廟在精神與實質方面持續引領教育發展，讓更多學子體認學習的重要性。

▲ 市長黃偉哲陪同賴清德總統前往正統鹿耳門聖母廟參香。（圖／南市府提供）

賴清德表示，臺南孔廟自1665年創立，是臺灣第一座孔子廟，也是重要教育的象徵，本次獻與孔廟的「川流敦化」匾額除希望展現孔子「有教無類」的精神，以仁德敦厚之心教育學子，未來也將推動各項人才計畫提升教育品質，並持續以教育厚植國家實力，期盼讓世界看見台灣。

隨後賴清德前往正統鹿耳門聖母廟、歸仁仁壽宮參拜，也談及近期地震與颱風造成台南、嘉義與花蓮災情，他以國家元首身分祈求神明庇佑國泰民安、風調雨順，未來也將與地方攜手合作發展經濟，讓民眾生活過得更好。

臺南孔廟創建於西元 1665 年，是台灣最早的孔廟，館藏的歷代皇帝與國家元首御匾更是全台最完整，包括康熙「萬世師表」、乾隆「與天地參」、光緒「斯文在茲」及近代歷任總統的題匾，皆具高度歷史價值。今日在大成殿正式懸掛的賴清德總統題匾 「川流敦化」，成為第十六面時代印記。

孔廟文化基金會表示，「川流敦化」的揭匾，是推動孔廟文化園區升級的重要起點。未來將持續連結文化、教育、觀光與社區力量，發展月光文化行動、跨世代共學以及多元文化活動，讓孔廟真正成為城市中具精神性的文化基地。

文化局表示，揭匾典禮突顯孔廟在臺灣文化史中的地位，也再次確認臺南「文化首都」的不動根基，孔廟不只是古蹟，更是一盞城市記得自己的燈，未來市府將大力度推動文化資產再生、文化教育深化與文化旅遊升級，讓孔廟成為連結城市與文明的核心樞紐。

主祀保生大帝的歸仁仁壽宮，香火鼎盛，是地方信仰中心，被文化部列為重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者之一。仁壽宮草創於明鄭時期，1977年重建，屬於閩南式設計，屋頂精彩的琉璃剪粘工藝是重要特色，歷經近半世紀的風吹雨打日曬，嚴重脫落毀損。本次廟方整修剪黏屋頂並新建文物展示館，由賴總統贈匾「覃恩溥化」及為新建文物展示館揭牌。

