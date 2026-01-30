總統赴花蓮勗勉陸海空軍 盼朝野放下歧見為國軍爭取更多預算

賴清德總統今天(30日) 前往花蓮基地勗勉空軍「天弓三型」防空飛彈部隊、海軍海鋒大隊及陸軍花防部。總統感謝國軍在春節期間留守基地，全天候捍衛國土。總統強調，政府會用最大的努力，強化國軍的裝備與環境，讓大家無後顧之憂；但他也希望朝野能在國防議題上放下歧見，為國軍、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

農曆春節將至，賴清德總統30日赴花蓮勗勉空軍792旅第613營2連及陸軍花東防衛指揮部與海軍海鋒7中隊。

廣告 廣告

總統抵達花蓮基地後，首先視導「天弓三型」防空飛彈連，一一聽取在花蓮空軍基地部署的國造「天弓三型」防空飛彈機動垂直發射架、「天弓三型」相列雷達車與「天弓三型」戰術中心車的簡報說明，並親自登上戰術中心車，展現對「台灣之盾」重要戰備的重視。

總統隨後也前往海軍海鋒7中隊視導，最後則抵達陸軍花東防衛指揮部，感謝國軍過去一年來堅守崗位，全年無休保衛國家，並與官兵一同用餐及頒發加菜金。

總統致詞時特別感謝國軍弟兄姊妹平時精進戰訓本務，以及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境，尤其從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」、以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。

總統表示，去年年底，中國進行環台軍演，花防部第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

總統強調，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。但他也再度呼籲立法院儘速通過國防相關預算，才能給國軍更好的照顧。總統說：『(原音)我也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上，放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。』

總統也期勉國軍持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、 有戰力」鋼鐵勁旅，並期許國軍要保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。