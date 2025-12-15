總統辦茶會韓國瑜缺席 賴清德：說要茶敘是你不來的也是你

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/15)表示，有關《財劃法修法》、公教年改等議題，希望各部會為維護國政推動，各部會應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整；賴總統另也提到，原本打算開院際協調會，後來聽了立法院長韓國瑜建議，改為院際茶會，雖然韓國瑜無法出席，但茶會仍要進行。

總統賴清德上午邀請行政院、司法院召開國政茶敘，總統府提供

賴總統上午邀請副總統蕭美琴、行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君、考試院正副院長周弘憲、許舒翔、總統府正副秘書長潘孟安、鄭俊昇等人至總統府舉行院際國政茶敘，希望就《財劃法》、反年改法案、國防特別預算案等議案引發的朝野僵局問題進行交流，原本也在邀請名單中的韓國瑜，則以須事先取得立院各黨團授權為由缺席。

廣告 廣告

本次院際國政茶敘全程採閉門形式進行，總統府於會後發布新聞稿表示，賴總統在致詞中指出，立法院在去年通過了《立院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲訴法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財劃法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

總統表示，身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流，循韓國瑜建議，改為院際茶會，雖然韓國瑜還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院、考試院共同參與。

在經過討論後，總統表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財劃法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

賴總統說，也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

更多FTNN新聞網報導

採購案剛決標就被PTT爆卦帶風向？林楚茵點名一藍委：國防部要當心認知作戰

卓揆決定不副署《財劃法》？林楚茵建議藍白：覺得不爽可以提倒閣

政院決定不副署《財劃法》？卓榮泰：我必善盡守門人職責

