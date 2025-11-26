總統追加1.25兆國防特別預算 鄭麗文：舉債破5千億

（中央社記者劉冠廷台北26日電）總統賴清德今天宣布，將提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。國民黨主席鄭麗文表示，國防預算的舉債規模突破5000億元，遠超過法定的舉債上限，如何支持如此大的國防特別支出，賴總統沒有任何說明，沒有提出任何可行方案。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天刊出賴總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書強調，政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。此外，賴總統也在上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣布，將提出規模1.25兆元的追加國防預算。

鄭麗文下午在國民黨中常會上表示，這次所提的高達1.25兆元的軍事特別預算，連同明年度的國防支出總預算9495億元，就必須舉債2000多億元，還有兩項特別預算也要舉債1008億元，若再加上賴總統所提的1.25兆元軍事特別預算，舉債規模將突破5000億元，已遠超過法定的舉債上限。

鄭麗文說，對於應該要有的財政紀律，以及產生嚴重排擠作用，這些賴總統以及國安團隊難道都沒有任何考量嗎？如何永續維持世代正義，支持如此龐大的國防特別支出，賴總統沒有任何說明，沒有提出任何可行方案。

鄭麗文表示，讓人遺憾的是，堂堂中華民國元首，如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告、向國會說明、進行專業討論，就直接對外國媒體投書，這篇投書顯然不是向台灣主人報告，如此自貶身價、自毀國格，讓人覺得難以接受；請問中華民國還是民主國家嗎，預算特別條例不需經過國會嗎，難道國會形同虛設，應要有的民主程序，通通不存在。

鄭麗文更質疑，難道台灣與美方沒有正式溝通管道嗎，要用投書方式，宣布如此重大的國家政策，這真的還是史上第一遭，顯然有重大決策的失誤，嚴重損壞國家元首該有的格局。

鄭麗文表示，更讓她憂心的是，賴總統在記者會上做的重大宣示，「賴總統，您在玩火」，重提兩國論，再次大步向台獨邁進，這絕對不是台灣人民所樂見的，也絕對不是區域乃至國際社會所樂見的。

鄭麗文說，千萬不要成為麻煩製造者，賴總統的一番談話，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業發展，難道都要建立在戰爭之上嗎。身為國會第一大黨，台灣最大在野黨，還是希望賴總統要三思，能夠懸崖勒馬。也希望國際社會能夠理解，台灣人民愛好和平，堅定和平的重大意願。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1141126