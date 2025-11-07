總統送祝福！賴清德感性告別戴資穎：「讓世界看見台灣的力量」

台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役。圖／中華奧會提供（資料照）

台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，總統賴清德也在臉書貼文下親自留言，以感性文字向她致意：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」

賴清德的留言迅速引發熱烈迴響，球迷在留言區表示「總統都來留言了！」，小戴貼文的留言已湧入數千次互動。

31歲的戴資穎從15歲就開始征戰國際羽壇。曾在世界球后位置停留達214週，是台灣羽球史上最具代表性的選手之一。在國小六年級取得甲組資格後，由父親戴楠凱陪同征戰，17歲即奪下美國黃金大獎賽冠軍，2014年再成為台灣首位年終賽冠軍得主。

2016年於香港公開賽封后後，小戴成為台灣首位世界球后；隔年全英公開賽、亞錦賽連封雙冠，締造27連勝驚人紀錄。2018年亞運摘金、2021年東京奧運與世錦賽奪銀，2023年年終賽逆轉安洗瑩再登頂，生涯累積無數經典時刻。

戴資穎／Tai Tzu-Ying小檔案

生日：1994年6月20日

羽球啟蒙：9歲

學歷：台北市立大學博士班

主要成績：

2014、2016、2020、2023 年 BWF 年終總決賽女單冠軍

2017、2018、2020 年全英羽球公開賽女單冠軍

2018 年雅加達-巨港亞運女單金牌

2021 年東京奧運女單銀牌

2021 年世界羽球錦標賽女單銀牌

2022 年世界羽球錦標賽女單銅牌

2023 年亞洲羽球錦標賽女單金牌



