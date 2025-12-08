總統選舉8天前辦 宏都拉斯小鎮竟延後投票

宏都拉斯一個小鎮的投票時間，比原定時間晚了一週，成總統選舉最終結果關鍵。(圖／達志影像路透社)

宏都拉斯在當地11月30日，舉行總統大選投開票，沒想到已經過了8天，竟然有一個小鎮還在投票。怎麼回事？

宏都拉斯一個小鎮的投票時間，比原定時間晚了一週，成總統選舉最終結果關鍵。(圖／達志影像路透社)

宏都拉斯總統大選已進入第8天，一個名為聖安東尼奧·德拉斯·弗洛雷斯的小鎮卻於12月7日才開始投票，成為全國計票進程的最後一塊拼圖。在全國已完成約88%選票計票的情況下，保守派國家黨候選人阿斯夫拉目前以不到2萬票的差距落後。這個擁有4996名登記選民的小鎮，因官員指稱的破壞與舞弊疑慮而延遲投票，如今成為決定選舉結果的關鍵地區，也被視為美國總統川普在拉丁美洲影響力的試金石。

這個宏都拉斯小鎮的居民們在投票日當天井然有序地排隊等候，緩慢但堅定地向投票所移動，依次將選票投入票箱完成公民義務。投票所外，當地軍方人員進行戒備巡邏，確保投票過程的安全與秩序。這一幕發生在全國大多數地區完成投票後的第二個星期，顯示出這次選舉過程的特殊性。

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞強調，每一張選票無論多小都非常重要。這番表態反映了在接近尾聲的激烈選戰中，候選人對每位選民支持的重視。目前，宏都拉斯的計票作業已進入第二個星期，保守派國家黨候選人阿斯夫拉在已計算的約88%選票中，以不到2萬票的微弱差距落後對手。

聖安東尼奧·德拉斯·弗洛雷斯小鎮比全國其他地區晚了整整一週才進行投票，這裡的4996名登記選民因此成為了總統選戰的關鍵變數。一位參與投票的民眾表示，他感到心安，因為他已經選好了要支持的候選人。據了解，這個小鎮原本因官員指稱的破壞與舞弊疑慮而被迫關閉投票站，甚至一度考慮完全取消投票，但最終決定只將投票時間延後。

這次宏都拉斯總統選舉同時也被視為美國總統川普在拉丁美洲影響力的重要指標。川普先前公開支持阿斯富拉，這一舉動使得國際社會更加關注此次選舉的最終結果。隨著聖安東尼奧·德拉斯·弗洛雷斯小鎮的投票完成，宏都拉斯總統大選即將塵埃落定，各方都在密切關注最終計票結果。

