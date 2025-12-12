總統邀3院國政茶敘...韓國瑜不去 政院：卓榮泰將出席盼尋合作空間

總統賴清德預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘，促進行政立法等部門對話，不過稍早立法院長韓國瑜已對府方表達「不克出席」。而政院今（12）日表示，行政院長卓榮泰將會出席，希望透過交流尋求共同合作空間與機會。

李慧芝表示，卓院長由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展。

李慧芝指出，卓院長將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

