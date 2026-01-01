總統重申願在合憲下赴立院國情報告 盼化解朝野對立開創新局
賴清德總統今天(1日)上午發表元旦談話，並宣示他將用積極的行動促成朝野合作，期盼2025的僵局不會延續到2026。總統也重申，他願意在《憲法增修條文》以及憲法法庭所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告，希望能化解朝野對立，團結面對內外部挑戰。
賴清德總統今天(1日)上午在總統府大禮堂以「韌性之島、希望之光」為題發表2026新年談話。總統並提出「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」與「促成民主團結的台灣」等四大新年總目標。
在「促成民主團結的台灣」部份，總統表示，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案被強行通過，他要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。
總統指出，他期待2025的僵局不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設也不會再因杯葛而停滯，他身為總統，他會積極行動促成朝野合作。為此，他重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在合憲的方式赴立法院國情報告。總統說：『(原音)我願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。我由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。』
總統也表示，2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣，國際對台灣的支持從未間斷，他是民選總統，肩負全民付託，他會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式，政府不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，他會懷抱希望，積極行動，帶領國家繼續向前。
至於藍、白去年通過多項爭議法案，行政院認為有窒礙難行或違憲之虞，祭出覆議、不副署、不執行等方式反制，面對仍有許多爭議法案即將闖關，執政黨要如何應對？
總統表示，過去1年多來，在野黨在立法院主導種種修法，甚至強行通過的《立法院職權行使法》罕見地被憲法法庭宣告違憲，這樣的結果不但沒有讓藍、白的行徑得到改善，反而更變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。
總統再度呼籲在野黨，民主政治就是政黨政治，「不同政黨沒有關係，但我們只有同一個國家」，2025年已經過去，他希望在野黨在新的一年推動各項法案時，要以國家利益為優先，更要思考目前正推動的法案是否會對國家、人民帶來衝擊與影響。
