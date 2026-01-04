總統鏡來講喊卡 扁：卓揆禁播

前民眾黨主席柯文哲（右）四日陪黨籍立委張啓楷（左）參拜嘉義市城隍廟。（中央社）

記者王誌成、陳金龍∕綜合報導

前總統陳水扁日前宣布將與「鏡電視」合作開設新節目《總統鏡來講》，首集預定四日線上播出突然喊卡。陳水扁證實接到矯正署長的電話，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。

鏡電視也發聲明提到，突聞阿扁前總統原定四日首播之《總統鏡來講》節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，為表尊重，將暫停原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

台中監獄則回覆，扁主持電視台節目，經審核後依法予以駁回，也督管扁需恪守規範。總統府發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健康能受到最好照顧。

對此，前民眾黨主席柯文哲說，政府「不給特赦又讓阿扁交保（保外就醫）趴趴走，這不是辦法，小英總統不處理，到現在總統賴清德也不處理」。

柯文哲四日陪同民眾黨立委張啓楷到嘉義市大天宮、城隍廟參拜，並且到永和市場、東市及文化路夜市掃街，拉抬張啓楷參選嘉義市長的聲勢。