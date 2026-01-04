「總統鏡來講」喊停 鏡電視：以陳水扁考量為主

（中央社記者葉素萍、謝君臨、洪素津台北4日電）原訂今天上午於鏡電視官網「鏡新聞」首播，由保外就醫中的前總統陳水扁主持的「總統鏡來講」節目臨時喊停。鏡電視表示，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

前總統陳水扁日前在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布，將主持國政訪談節目「總統鏡來講」，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。

陳水扁今天上午在臉書粉絲專頁以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發表文章，表示NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長卻跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了」。

鏡電視也透過官網表示「尊重」，將暫停今日上午原訂播出的節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

矯正署副署長劉明彰表示，有關受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依規定落實訪察與督管，至於是否收到行政院長指示，沒有收到相關訊息，也無從評論回應。（編輯：蕭博文）1150104